Obchodný deficit USA vzrástol v auguste na 14-ročné maximum

Washington 6. októbra (TASR) - Obchodný deficit USA vzrástol v auguste na najvyššiu hodnotu za posledných 14 rokov. To signalizuje, že obchod bude patriť k faktorom s negatívnym vplyvom na vývoj americkej ekonomiky v 3. štvrťroku.



Americké ministerstvo obchodu v utorok informovalo, že obchodný deficit vyskočil v auguste o 5,9 % na 67,1 miliardy USD (56,89 miliardy eur). To je najvyšší augustový schodok od roku 2006.



Výsledok je horší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí zvýšenie schodku očakávali, počítali však s jeho rastom iba na 66,1 miliardy USD.



Dôvodom je výraznejší rast dovozu oproti tempu rastu vývozu. Dovoz sa zvýšil o 3,2 % na 239 miliárd USD, z čoho dovoz tovarov dosiahol 203 miliárd USD. To predstavuje rast o 6,5 miliardy USD. Vývoz však vzrástol iba o 2,2 % na 171,9 miliardy USD.



Politicky citlivý obchodný deficit s Čínou sa však znížil. Dosiahol 26,4 miliardy USD, čo znamená pokles o 6,7 %.



Od začiatku tohto roka dosiahol obchodný schodok USA 421,8 miliardy USD. V porovnaní s januárom až augustom minulého roka to predstavuje rast o 5,7 %.



(1 EUR = 1,1795 USD)