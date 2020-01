Obchodný prebytok Česka v novembri výrazne klesol

Praha 9. januára (TASR) - Obchodný prebytok Českej republiky zaznamenal v novembri minulého roka výrazný pokles, pod čo sa podpísal značný pokles vývozu. Klesol síce aj dovoz, ten však v menšom rozsahu. Uviedol to vo štvrtok Český štatistický úrad (ČSÚ), na ktorý sa odvolal server RTTNews.



Obchodný prebytok dosiahol v novembri 10,2 miliardy Kč (403,72 milióna eur). To je o 6,9 miliardy Kč menej než v rovnakom období minulého roka. Dovoz klesol o 4,4 %, vývoz však zaznamenal pokles o 6,2 %.



Podobne sa vyvíjali vývoz a dovoz aj v medzimesačnom porovnaní. Export upravený o sezónne vplyvy sa znížil o 2,3 %, dovoz klesol o 1,8 %.



Za obdobie od januára do konca novembra dosiahol obchodný prebytok 152,1 miliardy Kč, keď export vzrástol za dané obdobie v porovnaní s dovozom viac než dvojnásobne výraznejšie. Vývoz vzrástol o 2,3 %, zatiaľ čo dovoz iba o 0,9 %.



(1 EUR = 25,265 CZK)