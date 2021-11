Obchodný prebytok Číny vzrástol v októbri na historické maximum

Peking 7. novembra (TASR) - Vývoz z Číny vzrástol v októbri medziročne o viac než 27 %. Tempo rastu bolo síce slabšie než v septembri, prekonalo však očakávania ekonómov. Čo sa týka dovozu, tempo rastu sa v októbri zrýchlilo, bolo však slabšie než v prípade vývozu a zaostalo aj za odhadmi ekonómov. Výsledkom je rast obchodného prebytku Číny na historické maximum.



Vývoz Číny vzrástol v októbri oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 27,1 % po septembrovom raste o 28,1 %. Napriek spomaleniu bol výsledok lepší, než sa čakalo, keďže analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s rastom iba o 24,5 %.



Dovoz sa medziročne zvýšil o 20,6 % a v porovnaní s vývojom v septembri sa rast mierne zrýchlil. V septembri sa medziročne zvýšil o 17,6 %. Aj v tomto prípade však analytici počítali s výraznejším zrýchlením, a to o 25 %. To by mohlo signalizovať celkové oslabenie domáceho dopytu.



Vývoj v exporte a importe sa odrazil na obchodnej bilancii. Čína zaznamenala v októbri opätovne prebytok, pričom jeho úroveň dosiahla rekordných 84,54 miliardy USD (73,39 miliardy eur). V septembri prebytok predstavoval 66,76 miliardy USD. Výsledok výrazne prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali s poklesom prebytku na 65,55 miliardy USD.



Politicky citlivý obchodný prebytok Číny s USA dosiahol v októbri 40,75 miliardy USD, uviedla agentúra Reuters, ktorá uskutočnila výpočty na základe údajov z čínskej colnej správy. Októbrový prebytok tak mierne klesol, keď v septembri dosiahol 42 miliárd USD.



(1 EUR = 1,1519 USD)