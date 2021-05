Obchodný prebytok eurozóny v marci výrazne klesol

Luxemburg 18. mája (TASR) - Hodnota exportu tovarov z eurozóny do zvyšku sveta vzrástla v marci medziročne takmer o 9 %, dovoz však vyskočil o vyše 19 %. Výsledkom bol pokles obchodného prebytku z takmer 30 miliárd pod 16 miliárd eur. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat.



Ako informoval Eurostat vo svojom prvom odhade, eurozóna vyviezla v marci tovar v hodnote 212,1 miliardy eur, čo v porovnaní s marcom predchádzajúceho roka znamená rast o 8,9 %. Dovoz však vzrástol až o 19,2 % na 196,3 miliardy eur. Výsledkom bolo zníženie obchodného prebytku na 15,8 miliardy eur z 29,9 miliardy eur v marci 2020.



Hodnota obchodu v rámci eurozóny dosiahla v marci 199 miliárd eur. Oproti rovnakému mesiacu minulého roka sa tak zvýšila o 27,5 %.



Po úprave o sezónne vplyvy dosiahol obchodný prebytok eurozóny so zvyškom sveta 13 miliárd eur. Oproti februáru to znamená pokles o 10,1 miliardy eur. Dôvodom bol rast dovozu o 5,6 %, zatiaľ čo vývoz klesol o 0,3 %.