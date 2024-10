Obchodný prebytok eurozóny v auguste klesol

Luxemburg 17. októbra (TASR) - Eurozóna vykázala za august 2024 prebytok zahraničnoobchodnej bilancie. Ale nižší ako pred rokom aj ako v júli. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.



Z prvého odhadu Eurostatu vyplýva, že prebytok eurozóny v obchode s tovarom sa v auguste 2024 znížil na 4,6 miliardy eur zo 4,8 miliardy eur v auguste 2023.



V medzimesačnom porovnaní sa obchodný prebytok eurozóny v auguste 2024 prepadol oveľa strmšie, keďže v júli bol na úrovni 19,7 miliardy eur.



Vývoz tovarov z eurozóny do zvyšku sveta v auguste 2024 medziročne klesol o 2,4 % na 216,7 miliardy eur a dovoz sa znížil o 2,3 % na 212,1 miliardy eur.



Za osem mesiacov do konca augusta 2024 zaznamenala eurozóna obchodný prebytok 129,6 miliardy eur v porovnaní s kladný saldom 6,2 miliardy eur v januári až auguste 2023.



Vývoz tovaru z eurozóny do zvyšku sveta za osem mesiacov vzrástol o 0,3 % na 1,9006 bilióna eur a dovoz klesol o 6,2 % na 1,771 bilióna eur.



Obchod v rámci eurozóny sa v januári až auguste 2024 znížil o 4,2 % na na 1,7146 bilióna eur.



Obchodná bilancia celej Európskej únie (EÚ) sa v auguste 2024 skončila s deficitom vo výške 1,7 miliardy eur po vlaňajšom prebytku 400 miliónov eur v auguste 2023.



V júli 2024 vykázala EÚ kladné saldo obchodnej bilancie vo výške 16,8 miliardy eur.



Vývoz tovaru z EÚ v auguste 2024 klesol medziročne o 1,8 % na 195,6 miliardy eur a dovoz o 0,8 % na 197,2 miliardy eur.



Za prvých osem mesiacov 2024 vzrástol vývoz tovaru mimo EÚ o 0,8 % na 1,7091 bilióna eur, zatiaľ čo dovoz klesol o 6,3 % na 1,5998 bilióna eur. EÚ tak vykázala za obdobie január až august 2024 obchodný prebytok 109,3 miliardy eur po deficite 12,4 miliardy eur v januári až auguste 2023.



Obchod v rámci EÚ klesol za prvých osem mesiacov roka o 3,2 % na 2,684 bilióna eur.