Obchodný prebytok Nemecka s USA smeruje za minulý rok k rekordu

Berlín 10. januára (TASR) - Obchodný prebytok Nemecka so Spojenými štátmi smeruje za rok 2024 k rekordnej hodnote. A to v období, keď do Bieleho domu nastupuje Donald Trump, ktorý dal už viackrát najavo svoju nespokojnosť s obchodným schodkom USA a pohrozil dovoznými clami. TASR o tom informuje na základe výpočtov agentúry Reuters, ktorá vychádzala z najnovších údajov nemeckého štatistického úradu.



Štatistický úrad Destatis vo štvrtok (9. 1.) zverejnil údaje o vývoze a zahranično-obchodnej bilancii Nemecka za november a agentúra Reuters aj na základe týchto údajov vypočítala, že za 11 mesiacov minulého roka dosiahol prebytok Nemecka v obchode s USA viac než 65 miliárd eur. To je viac než za celý rok 2023, za ktorý nemecký prebytok v obchode so Spojenými štátmi dosiahol rekordných 63,3 miliardy eur. To znamená, že za rok 2024 vykáže nemecký obchodný prebytok s USA nový rekord.



Na základe rovnakých výpočtov Reuters uviedol, že nemecký export do USA vzrástol za 11 mesiacov medziročne o 2,3 % na 149,9 miliardy eur. Spojené štáty sa tak stali vlani najväčším dovozcom nemeckých produktov.



"Nemecký vývoz do USA sa v posledných mesiacoch vyvíjal veľmi dobre a momentálne dosahuje rekordné hodnoty," povedal Jens Südekum z Düsseldorfského inštitútu pre hospodársku súťaž (DICE). Tento trend však nemusí pokračovať, keď po 20. januári bude na čele USA stáť Trump, ktorý kritizuje vysoký deficit USA v obchode s inými štátmi a sľubuje zavedenie plošných ciel na dovoz produktov zo zahraničia na úrovni 10 %. Navyše, krajinám Európskej únie pohrozil ďalšími clami, ak EÚ nezvýši dovoz americkej ropy a plynu.



"Žiadna európska krajina na to nedoplatí tak ako Nemecko," varoval Südekum. Dodal, že Trump je pripravený zvýšiť obchodné bariéry a vyzvať nemecké priemyselné firmy, napríklad automobilky, aby svoju produkciu presunuli do USA.