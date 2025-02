Obchodný prebytok Švajčiarska v januári klesol

Zürich 20. februára (TASR) - Prebytok zahraničnoobchodnej bilancie Švajčiarska sa v januári 2025 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížil, keďže vývoz klesal viac ako dovoz. Oznámil to vo štvrtok švajčiarsky colný úrad. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Podľa najnovších štatistík sa kladné saldo zahraničného obchodu Švajčiarska v januári znížilo na 4 miliardy švajčiarskych frankov (4,24 miliardy eur) zo 4,4 miliardy CHF v decembri.



V reálnom vyjadrení vývoz medzimesačne klesol o 3,9 % po náraste o 5,4 % v decembri. Dovoz sa znížil o 1,9 %, zatiaľ čo mesiac predtým stúpol o 4,7 %.



Pokles exportu bol do značnej miery spôsobený znížením vývozu chemických a farmaceutických produktov o 9,9 %.



V nominálnom vyjadrení sa export v januári znížil o 6,9 % na 22,74 miliardy CHF a import o 6,8 % na 18,71 miliardy CHF.



Vývoz do Severnej Ameriky v sledovanom období klesol o 17,9 %, vývoz do Európy o 0,6 % a do Ázie o 0,3 %. Dovoz zo Severnej Ameriky sa znížil o 0,5 %, z Európy o 3,7 % a z Ázie o 8,6 %.



Federácia švajčiarskeho hodinárskeho priemyslu vo štvrtok uviedla, že export hodiniek v januári vzrástol medziročne o 4,1 %. Najviac sa na tom podieľali hodinky vyrobené z drahých kovov spolu s bimetalickými modelmi.



(1 EUR = 0,9435 CHF)