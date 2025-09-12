Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obchodný schodok Poľska v júli vzrástol

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Konkrétne, obchodný deficit Poľska sa v júli 2025 zvýšil na 1,27 miliardy eur z 1,17 miliardy eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.

Autor TASR
Varšava 12. septembra (TASR) - Schodok zahraničnoobchodnej bilancie Poľska sa v júli 2025 prehĺbil, keďže import vzrástol viac ako export. Ukázali to v piatok štatistické údaje. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Vývoz pritom vzrástol už tretí mesiac po sebe, a to o 2,7 % na 28,2 miliardy eur. Ale dovoz sa zvýšil ešte viac, o 3 % na 29,5 miliardy eur, čo je jeho najväčšia hodnota v tomto roku. Prispel k tomu prudký nárast dovozu osobných automobilov z Číny.
.

