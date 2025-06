Obchodný schodok Spojeného kráľovstva v apríli vzrástol

Londýn 12. júna (TASR) - Deficit zahraničného obchodu Spojeného kráľovstva v apríli 2025 vzrástol a dosiahol najväčšiu hodnotu za takmer tri roky. Dôvodom bol pokles exportu a nárast importu. Ukázali to vo štvrtok údaje štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa týchto údajov sa schodok zahranično-obchodnej bilancie Spojeného kráľovstva v apríli 2025 zvýšil na 7,03 miliardy libier (8,29 miliardy eur) z 3,70 miliardy GBP v marci. Dosiahol tak najväčšiu hodnotu od júna 2022, keďže vývoz klesol, zatiaľ čo dovoz vzrástol.



Celkový vývoz sa znížil o 3,4 % na štvormesačné minimum 73,44 miliardy GBP, zatiaľ čo dovoz vzrástol o 1 % na 80,47 miliardy GBP, čo bola najvyššia hodnota za 33 mesiacov.



Vývoz tovaru pritom klesol o 8,8 %, z toho export do Európskej únie (EÚ) sa znížil o 4,3 % a vývoz do krajín mimo EÚ klesol o 12,6 %. Naopak, export služieb vzrástol o 0,4 % na 45,08 miliardy GBP.



Dovoz tovaru medzitým v apríli vzrástol o 1,2 %, najmä v dôsledku zvýšenia dovozu z EÚ o 1 %, zatiaľ čo dovoz z krajín mimo EÚ klesol o 1,3 %. Dovoz služieb vzrástol v apríli tiež, o 0,6 % na 28,90 miliardy GBP.



(1 EUR = 0,8476 GBP)