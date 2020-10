Mníchov 27. októbra (TASR) - Optimizmus nemeckých vývozcov sa v októbri strmo prepadol. Dôvodom je nárast nových prípadov ochorenia COVID-19 na celom svete, ktorý vyvoláva obavy z vplyvu druhej vlny pandémie na obchod. Uviedol to v utorok mníchovský inštitút Ifo.



Podľa najnovšieho prieskumu Ifo sa index exportných očakávaní nemeckých výrobcov v októbri znížil na 6,6 bodu z 10,3 bodu v septembri. Ešte v prechádzajúcom mesiaci pritom Ifo zaznamenal prudký nárast optimizmu nemeckých výrobcov, najstrmší od roku 2018.



Pokles exportu predpovedajú nielen výrobcovia potravín a nápojov, ale aj textilu a odevov, keďže viaceré európske štáty zavádzajú obmedzenia, aby zastavili šírenie vírusu.



Naproti tomu výrobcovia elektroniky a optických zariadení, ako aj chemický priemysel odhadujú, že ich príjmy zo zahraničného obchodu sa zvýšia, uvádza sa v správe Ifo.



Ukazovateľ exportných očakávaní v chemickom priemysle vzrástol v októbri na najvyššiu úroveň od decembra 2018.



Nemecko v utorok zaznamenalo 11.409 nových prípadov infekcie koronavírusom, čo je obrovský nárast v porovnaní s rovnakým dňom minulého týždňa, keď pribudlo 6868 infikovaných.



Napriek zhoršujúcim sa vyhliadkam v súvislosti s druhou vlnou pandémie a jej vplyvom na obchod, ktorý je kľúčovým motorom nemeckej ekonomiky, zostáva trh práce v krajine relatívne silný.



V utorok vydal norimberský Inštitút pre výskum zamestnanosti (IAB) svoj najnovší, októbrový barometer práce, ktorý vzrástol o 0,1 bodu na 100,2 bodu.



Hodnota 100 naznačuje neutrálnu situáciu, zatiaľ čo 110 by už signalizovala veľmi pozitívnu situáciu na trhu práce.



Index je tvorený dvoma komponentmi, jeden odráža nezamestnanosť a druhý nábor nových ľudí.



Indikátor nezamestnanosti dosiahol v októbri 102,4, bodu, pričom ukazovateľ náboru zamestnancov stagnoval na úrovni 98,1 bodu, uviedol IAB.



Horšie výsledky pri nábore nových zamestnancov pripísal inštitútu úbytku uchádzačov.



„V priebehu krízy sa mnoho ľudí zatiaľ stiahlo z trhu práce a imigrácia skolabovala,“ uviedol Enzo Weber, vedúci výskumného oddelenia IAB pre prognózy a makroekonomické analýzy.



Nemecko zaviedlo počas pandémie niekoľko opatrení v snahe zabrániť vlne platobnej neschopnosti podnikov a ochrániť pracovné miesta.



To zahŕňa aj balík pomoci vo výške 25 miliárd eur na podporu firiem a udržanie zamestnanosti v rámci tzv. kurzarbeitu.