Pandémia mala aj v apríli vplyv na obchod v eurozóne

Luxemburg 15. júna (TASR) – Na zahraničnoobchodnú bilanciu eurozóny aj celej Európskej únie mali aj v apríli výrazný vplyv blokády a opatrenia, ktoré zaviedli členské štáty, aby zabránili šíreniu nového koronavírusu. Podľa prvého odhadu európskeho štatistického úradu Eurostat sa export aj import v oboch blokoch v apríli strmo znížil a citeľne klesol aj ich obchodný prebytok.



Konkrétne vývoz tovaru z eurozóny do zahraničia sa v apríli 2020 znížil medziročne o 29,3 % na 136,6 miliardy eur. A dovoz klesol o 24,8 % na 133,7 miliardy eur. Výsledkom bol prebytok eurozóny v obchode s tovarom so zvyškom sveta vo výške 2,9 miliardy eur, ktorý bol menší ako kladné saldo 15,5 miliardy eur v apríli 2019.



Vnútorný obchod v rámci eurozóny klesol v apríli 2020 o 32,2 % na 112,4 miliardy eur.



Za štyri mesiace od začiatku januára do konca apríla 2020 klesol export z eurozóny o 8,6 % na 703,3 miliardy eur a import o 9,3 % na 646,3 miliardy eur. Eurozóna zaznamenala v sledovanom období prebytok 57 miliárd eur, ktorý sa veľmi nelíšil od prebytku 57,2 miliardy eur pred rokom.



Obchod v rámci eurozóny klesol za štyri mesiace do konca apríla 2020 o 11,1 % na 595,4 miliardy eur.



V celej EÚ sa podľa prvého odhadu vývoz tovaru v apríli 2020 znížil o 28,2 % po zaokrúhlení na 125,4 miliardy eur a dovoz klesol o 22,7 % na 125,1 miliardy eur. Výsledkom bol prebytok EÚ vo výške 200 miliónov eur, zatiaľ čo pred rokom vykázala Únia kladné saldo 12,9 miliardy eur. Obchod v rámci EÚ klesol v apríli 2020 o 32 % na 175,2 miliardy eur.



V januári až apríli 2020 sa vývoz tovaru mimo EÚ znížil o 6,3 % na 638,2 miliardy eur a dovoz o 9 % na 590,5 miliardy eur. Obchodný prebytok EÚ pritom vzrástol na 47,7 miliardy eur z vlaňajších 46,9 miliardy eur. Obchod v rámci EÚ klesol v januári až apríli 2020 o 10,2 % na 931,7 miliardy eur.