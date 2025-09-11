Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Peking kritizuje plány Mexika na zvýšenie ciel na dovoz z Číny

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. Foto: TASR/AP

Návrh na zmenu colných pravidiel poslala v stredu (10. 9.) do parlamentu mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová.

Autor TASR
Peking 11. septembra (TASR) - Čína vo štvrtok ostro kritizovala plány Mexika na zvýšenie dovozných ciel, ktoré by výrazne zasiahli automobilový sektor ázijskej krajiny. Ministerstvo zahraničných vecí v Pekingu označilo plán za nástroj neprípustného nátlaku, ktorý poškodzuje legitímne záujmy Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Návrh na zmenu colných pravidiel poslala v stredu (10. 9.) do parlamentu mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. Iniciatíva počíta so zavedením ciel na približne 1500 druhov tovarov vrátane automobilov, automobilových dielov, ocele a hliníka z krajín, s ktorými Mexiko nemá dohody o voľnom obchode. V prípade schválenia bude dovoz ľahkých vozidiel z Číny v Mexiku podliehať 50-percentnému clu a dovoz autodielov clu vo výške 10 % až 50 %.

Čína „dôrazne odmieta akékoľvek nátlakové opatrenia zo strany iných krajín, ktoré pod rôznymi zámienkami obmedzujú Čínu, čím narúšajú jej legitímne práva a záujmy,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí v Pekingu Lin Ťien. „Čína prikladá veľký význam rozvoju čínsko-mexických vzťahov a dúfa, že Mexiko bude postupovať v rovnakom smere ako Čína,“ dodal.

Americký prezident Donald Trump opakovane vyzýval obchodných partnerov USA, aby zvýšili tlak na Čínu. Biely dom argumentuje, že čínski výrobcovia zneužívajú dohodu o voľnom obchode medzi Spojenými štátmi, Mexikom a Kanadou, aby mohli svoj tovar nezaťažený clami posielať z Mexika ďalej do USA.
