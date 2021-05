Pokles ekonomiky eurozóny sa v 1. kvartáli spomalil

Luxemburg 18. mája (TASR) - Ekonomika eurozóny pokračovala v 1. štvrťroku tohto roka v poklese, tempo poklesu sa však mierne spomalilo. Poukázali na to v utorok spresnené údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat, ktoré potvrdili rýchly odhad. Mierne spomalenie poklesu ekonomiky zaznamenala aj celá Európska únia, pričom aj v jej prípade Eurostat potvrdil rýchly odhad.



Ako Eurostat informoval, hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny upravený o sezónne vplyvy klesol za prvé tri mesiace 2021 medzikvartálne o 0,6 %. V poslednom štvrťroku minulého roka dosiahol pokles 0,7 %.



V prípade celej EÚ klesla ekonomika v 1. štvrťroku o 0,4 % po 0,5-percentnom poklese v poslednom kvartáli 2020. To znamená, že ako v prípade eurozóny, tak v prípade EÚ sa ekonomika vrátila do recesie.



V medziročnom porovnaní klesol HDP eurozóny upravený o sezónne vplyvy o 1,8 %, v prípade širšej EÚ pokles dosiahol 1,7 percenta. Aj v tomto prípade sa tempo poklesu spomalilo, keď ekonomika eurozóny vo 4. štvrťroku minulého roka klesla medziročne o 4,9 % a ekonomika EÚ o 4,6 %.