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Poľská inflácia sa zmiernila na štvormesačné minimum
Ceny potravín a nealkoholických nápojov v Poľsku v júni medziročne klesli o 0,2 % a ceny odevov a obuvi sa znížili o 3,1 %.
Autor TASR
Varšava 15. júla (TASR) - Medziročné tempo inflácie spotrebiteľských cien v Poľsku sa v júni spomalilo na štvormesačné minimum. Celková hladina spotrebiteľských cien v krajine sa v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka zvýšila o 2,5 %. Jej rast sa tak spomalil z májových 3,1 %. Júnová inflácia bola najmiernejšia od februára. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil poľský štatistický úrad, ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA.
Ceny potravín a nealkoholických nápojov v Poľsku v júni medziročne klesli o 0,2 % a ceny odevov a obuvi sa znížili o 3,1 %. Medziročný rast cien dopravy sa mierne spomalil, a to na 4,9 % z májových 5 %. Zrýchlil sa však rast cien v segmente rôzne tovary a služby na 2,2 % z úrovne 1,7 % v predošlom mesiaci.
Medzimesačne sa poľské spotrebiteľské ceny v júni znížili o 0,5 % po tom, ako sa v máji oproti predchádzajúcemu mesiacu oslabili o 0,3 %.
Ceny potravín a nealkoholických nápojov v Poľsku v júni medziročne klesli o 0,2 % a ceny odevov a obuvi sa znížili o 3,1 %. Medziročný rast cien dopravy sa mierne spomalil, a to na 4,9 % z májových 5 %. Zrýchlil sa však rast cien v segmente rôzne tovary a služby na 2,2 % z úrovne 1,7 % v predošlom mesiaci.
Medzimesačne sa poľské spotrebiteľské ceny v júni znížili o 0,5 % po tom, ako sa v máji oproti predchádzajúcemu mesiacu oslabili o 0,3 %.