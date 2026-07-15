Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. júl 2026Meniny má Henrich
< sekcia Ekonomika

Poľská inflácia sa zmiernila na štvormesačné minimum

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Ceny potravín a nealkoholických nápojov v Poľsku v júni medziročne klesli o 0,2 % a ceny odevov a obuvi sa znížili o 3,1 %.

Autor TASR
Varšava 15. júla (TASR) - Medziročné tempo inflácie spotrebiteľských cien v Poľsku sa v júni spomalilo na štvormesačné minimum. Celková hladina spotrebiteľských cien v krajine sa v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka zvýšila o 2,5 %. Jej rast sa tak spomalil z májových 3,1 %. Júnová inflácia bola najmiernejšia od februára. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil poľský štatistický úrad, ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA.

Ceny potravín a nealkoholických nápojov v Poľsku v júni medziročne klesli o 0,2 % a ceny odevov a obuvi sa znížili o 3,1 %. Medziročný rast cien dopravy sa mierne spomalil, a to na 4,9 % z májových 5 %. Zrýchlil sa však rast cien v segmente rôzne tovary a služby na 2,2 % z úrovne 1,7 % v predošlom mesiaci.

Medzimesačne sa poľské spotrebiteľské ceny v júni znížili o 0,5 % po tom, ako sa v máji oproti predchádzajúcemu mesiacu oslabili o 0,3 %.
.

Neprehliadnite

Program semifinále MS v stredu 15. júla

NEHODA DVOCH AUTOBUSOV: Zasahoval aj vrtuľník

VIDEO: TRAGICKÝ POŽIAR V CENTRE BRUSELU: Hlásia obete a nezvestných

Pellegrini položil v Azerbajdžane základný kameň školy M. R. Štefánika