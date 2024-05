Poľsko je tretím najväčším obchodným partnerom Slovenska

Bratislava 28. mája (TASR) - Poľsko má silné postavenie v zahraničnom obchode Slovenska. Je jeho tretím najväčším partnerom a čísla týkajúce sa vzájomnej obchodnej výmeny majú potenciál sa zvyšovať. Slovensko urobí všetko pre to, aby sa dalo v budúcnosti hovoriť o ešte významnejšom postavení Poľska medzi slovenskými obchodnými partnermi. Uviedol to v Bratislave na 3. ročníku podujatia HN Biznis Fórum Poľsko - Slovensko Vladimír Šimoňák, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Na fóre sa zúčastnili predstavitelia viac ako 75 spoločností a 15 rôznych organizácií zastupujúcich podnikateľov z oboch krajín.



Pri zlepšovaní poľsko-slovenských vzťahov podľa Šimoňáka existuje päť oblastí, a to infraštruktúrne prepojenia medzi oboma krajinami, energetika, zapojenie malého a stredného podnikania do obchodu, výraznejšie využitie európskej politiky a spolupráca pri pomoci a obnove Ukrajiny.



"Naším cieľom je pokúsiť sa vo formácii V4 udržať dialóg. Chceli by sme sa sústrediť na zvyšovanie pridanej hodnoty skupiny V4 pre občanov," zdôraznil štátny tajomník Ministerstva rozvoja a technológií Poľskej republiky Jacek Tomczak.



"Poľsko patrí k prvej trojici našich kľúčových a obchodných a investičných partnerov. Tretie miesto mu patrí z hľadiska slovenského exportu a druhé miesto v umiestnení slovenských investícií v zahraničí. V obchodno-investičnej oblasti je Poľsko, napriek tomu že ide o suseda, stále nie úplne objaveným trhom. Je potrebná zmena pohľadu, pretože dnes je Poľsko 21. najsilnejšou ekonomikou sveta. Je to z regiónu V4 krajina, ktorá má dlhodobo najlepšie hospodárske výsledky," spresnila Andrea Elscheková-Matisová, veľvyslankyňa SR v Poľskej republike.



Veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku Maciej Ruczaj upozornil na rastúci význam slovenského trhu pre poľské spoločnosti. "Podľa názoru poľských podnikateľov je Slovensko, spolu s Rumunskom, už niekoľko rokov jedným z dvoch najperspektívnejších trhov v regióne. Niet divu, že v Bratislave zaznamenávame prudký nárast počtu poľských spoločností vrátane tých najväčších," doplnil Ruczaj.



Biznis fórum organizovalo Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave v spolupráci s Klubom poľského biznisu v Slovenskej republike, Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Poľskou agentúrou pre investície a obchod. Záštitu nad fórom prevzalo Ministerstvo rozvoja a technológií Poľskej republiky a MH SR.