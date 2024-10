Prieskum ECB ukazuje rýchlejší návrat inflácie k cieľu banky

Frankfurt nad Mohanom 18. októbra (TASR) - Inflácia v eurozóne by sa mohla vrátiť k cieľu Európskej centrálnej banky (ECB) na úrovni 2 % skôr, ako sa pôvodne predpokladalo. A pravdepodobne sa bude pohybovať okolo tejto úrovne aj v dlhšom časovom horizonte. Ukázal to v piatok prieskum ECB. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



ECB vo štvrtok (17. 10.) znížila svoje úrokové sadzby už tretíkrát v tomto roku, keďže cenové tlaky v euroregióne sa zmiernili. Analytici teraz predpovedajú ďalšie zníženie sadzieb na nasledujúcich štyroch alebo piatich zasadnutiach, keďže inflácia je pod cieľom ECB.



Ekonómovia v najnovšom prieskume, ktorý ECB zverejnila v piatok, predpovedajú infláciu na budúci rok na úrovni 1,9 %, čo je menej ako 2 % v prognóze pred tromi mesiacmi. Predpokladajú tiež, že aj v roku 2026 zostane na úrovni 1,9 %.



V dlhšom časovom horizonte, ktorý je definovaný ako rok 2029, predpovedajú experti infláciu na úrovni 2 %, čo je cieľ ECB. V tomto roku očakávajú priemernú mieru inflácie v eurozóne vo výške 2,4 %.



Prieskum ďalej ukázal, že rast hrubého domáceho produktu (HDP) eurozóny by mal podľa expertov v roku 2024 dosiahnuť 0,7 %, v roku 2025 sa zrýchliť na 1,2 % a v roku 2026 na 1,4 %.



"Tieto údaje zostali nezmenené s výnimkou revízie o 0,1 percentuálneho bodu smerom nadol pre rok 2025 (z 1,3 %), čo odrážalo najmä prenos slabšej než pôvodne očakávanej ekonomickej aktivity v druhej polovici 2024," uviedla ECB.



Pokiaľ ide o nezamestnanosť, očakáva sa, že v rokoch 2024 a 2025 bude miera nezamestnanosti na úrovni 6,5 % a v roku 2026 klesne na 6,4 %.