Produktivita práce v USA sa v 2. kvartáli vrátila k rastu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ministerstvo v rámci predbežného odhadu uviedlo, že produktivita práce v období od apríla do konca júna vzrástla medzikvartálne o 2,4 %.

Autor TASR
Washington 7. augusta (TASR) - Po výraznom poklese v 1. štvrťroku sa produktivita práce v USA v 2. kvartáli zotavila. Rástli aj náklady na prácu, tempo ich rastu sa však výrazne spomalilo. Poukázali na to predbežné údaje amerického ministerstva práce, ktoré zverejnil portál RTTNews.

Ministerstvo v rámci predbežného odhadu uviedlo, že produktivita práce v období od apríla do konca júna vzrástla medzikvartálne o 2,4 %. V 1. štvrťroku zaznamenala po druhej revízii pokles o 1,8 %, zatiaľ čo prvý odhad poukazoval na pokles o 0,8 % a druhý odhad o 1,5 %.

Napriek výraznému zotaveniu výsledky zaostali za očakávaniami. Analytici počítali s rastom produktivity práce v USA o 2,5 %.

Jednotkové náklady na prácu sa v sledovanom období zvýšili o 1,6 %. V porovnaní s vývojom v 1. štvrťroku bol však rast podstatne miernejší, keďže v 1. kvartáli sa náklady zvýšili o 6,9 %. Aj v prípade nákladov bol konečný údaj za prvé tri mesiace roka horší, než uvádzali predbežné odhady. Prvý poukazoval na rast jednotkových nákladov o 5,7 % a druhý o 6,6 %.

Aj výsledok v oblasti nákladov, podobne ako produktivita práce, sa od očakávaní analytikov mierne líšil. Analytici predpokladali, že jednotkové náklady na prácu vzrastú o 1,5 %.
