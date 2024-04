Putin vyzýva na zdržanlivosť pri zabavovaní majetku firiem

Moskva 25. apríla (TASR) - Zhabanie majetku a jeho odovzdanie do vlastníctva štátu je oprávnené len v prípadoch, keď by nečinnosť mohla ohroziť národnú bezpečnosť Ruska. Uviedol to vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Mnoho aktív v Rusku zmenilo majiteľa za uplynulé dva roky. Stovky zahraničných spoločností opustili totiž Rusko po tom, čo Moskva vo februári 2022 poslala svojich vojakov na Ukrajinu, pričom v niektorých prípadoch ich lacno získal lokálny manažment.



Ruský štát prevzal tiež dočasnú kontrolu nad aktívami vo vlastníctve niekoľkých západných spoločností, ako sú Fortum či Carlsberg.



Stúpol aj počet prípadov, keď prokurátori súdnou cestou zaistili majetok firiem vrátane tých, ktoré sa týkajú ruského obranného priemyslu, pričom v niektorých prípadoch išlo o privatizácie spred približne 30 rokov.



Vlani ruské súdy previedli strategické podniky a aktíva v hodnote viac ako 1 bilióna rubľov (10,9 miliardy USD; 10,17 miliardy eur) do vlastníctva štátu, uviedol v marci generálny prokurátor Igor Krasnov.



"V ostatnom čase orgány činné v trestnom konaní iniciovali množstvo prípadov s cieľom vrátiť niektoré aktíva do vlastníctva štátu," povedal Putin na obchodnom fóre.



"Rád by som zdôraznil - nehovoríme o previerke privatizácie, ale o prípadoch, keď konanie alebo nečinnosť vlastníkov podnikov a majetkových komplexov priamo poškodzuje bezpečnosť a národné záujmy krajiny."



"Zabavenie podniku je oprávnené iba v situácii, ktorú som práve opísal," dodal.



Ruský štátny majetok sa vo veľkom dražil v 90. rokoch minulého storočia, pričom tzv. oligarchovia nahromadili obrovské majetky, čím sa vytvorila veľká priepasť medzi superbohatými a obyčajnými Rusmi. Ale aj keď sa niektoré z týchto obchodov mohli uskutočniť bez federálneho dohľadu, Putin povedal, že ak podniky úspešne fungujú, nie je potrebné "prehrabávať sa dohodami z tej doby".



Putin vo štvrtok uviedol tiež, že je v pravidelnom kontakte s guvernérkou ruskej centrálnej banky Elvirou Nabiullinovou, ktorá sa domnieva, že inflačné riziká stále pretrvávajú.



"Úvery rastú a dobrým tempom, ale podľa vedenia centrálnej banky nad nami stále visí hrozba inflácie," vyhlásil Putin.



Medziročná miera inflácia v Rusku v marci stúpla na 7,72 %, pričom medzimesačne sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 0,39 % podľa štatistického úradu Rosstat.



(1 EUR = 1,072 USD)