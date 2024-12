Rakúska ekonomika v 3. štvrťroku klesla

Viedeň 4. decembra (TASR) - Rakúska ekonomika v 3. štvrťroku opäť klesla. A viac, ako naznačil predbežný odhad. Ukázali to v stredu revidované údaje štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa spresnených výsledkov sa hrubý domáci produkt (HDP) Rakúska v období júl - september 2024 znížil medziročne o 0,6 % po poklese o 1,2 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. Predbežný odhad pritom naznačoval len mierne zníženie HDP v 3. štvrťroku o 0,1 %.



Štatistiky odhalili, že v 3. štvrťroku zaznamenal výrazný medziročný pokles výrobný sektor - o 3,7 %. Znížila sa aj stavebná produkcia (-1,7 %) a pokračoval tiež pokles v obchode (-1,5 %).



V medzikvartálnom porovnaní sa HDP Rakúska za tri mesiace do konca septembra znížil o 0,1 % po poklese o 0,2 % v 2. štvrťroku. To kontrastuje s predbežným odhadom, podľa ktorého sa mal HDP v 3. štvrťroku zvýšiť o 0,3 %.



K recesii prispel slabý vonkajší dopyt, pričom export klesol o 0,6 %, zatiaľ čo import vzrástol o 1 %.