Rakúska ekonomika v 3. kvartáli mierne vzrástla
Autor TASR
Viedeň 30. októbra (TASR) - Rakúska ekonomika sa v 3. štvrťroku vrátila po predchádzajúcom poklese k rastu. Aj keď tempo rastu bolo iba mierne, pre Rakúsko to znamená, že jeho ekonomika sa vyhla technickej recesii. Tá je definovaná ako pokles dva štvrťroky po sebe. Predbežné údaje rakúskeho štatistického úradu zverejnil portál tradingeconomics.
Podľa predbežných údajov Statistics Austria zaznamenala rakúska ekonomika v 3. štvrťroku medzikvartálny rast o 0,1 %. V 2. kvartáli vykázala po revízii smerom nadol pokles o 0,1 %. Predchádzajúce odhady poukazovali v prípade 2. štvrťroka na rast hospodárstva.
Aj v medziročnom porovnaní sa ekonomika Rakúska vyvíjala o niečo lepšie než v predchádzajúcom kvartáli. V 2. štvrťroku vzrástla medziročne o 0,5 %, v období júl až september zaznamenala rast na úrovni 0,6 %. Zrýchlenie rastu na 0,6 % znamená, že rakúska ekonomika rástla medziročne najrýchlejšie od 1. štvrťroka 2023.
