Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. október 2025Meniny má Šimon a Simona
< sekcia Ekonomika

Rakúska ekonomika v 3. kvartáli mierne vzrástla

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Ján Krošlák

Podľa predbežných údajov Statistics Austria zaznamenala rakúska ekonomika v 3. štvrťroku medzikvartálny rast o 0,1 %.

Autor TASR
Viedeň 30. októbra (TASR) - Rakúska ekonomika sa v 3. štvrťroku vrátila po predchádzajúcom poklese k rastu. Aj keď tempo rastu bolo iba mierne, pre Rakúsko to znamená, že jeho ekonomika sa vyhla technickej recesii. Tá je definovaná ako pokles dva štvrťroky po sebe. Predbežné údaje rakúskeho štatistického úradu zverejnil portál tradingeconomics.

Podľa predbežných údajov Statistics Austria zaznamenala rakúska ekonomika v 3. štvrťroku medzikvartálny rast o 0,1 %. V 2. kvartáli vykázala po revízii smerom nadol pokles o 0,1 %. Predchádzajúce odhady poukazovali v prípade 2. štvrťroka na rast hospodárstva.

Aj v medziročnom porovnaní sa ekonomika Rakúska vyvíjala o niečo lepšie než v predchádzajúcom kvartáli. V 2. štvrťroku vzrástla medziročne o 0,5 %, v období júl až september zaznamenala rast na úrovni 0,6 %. Zrýchlenie rastu na 0,6 % znamená, že rakúska ekonomika rástla medziročne najrýchlejšie od 1. štvrťroka 2023.
.

Neprehliadnite

Prezident: Martinská deklarácia bola zásadným postojom Slovákov

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

Týždenník: Raz za sto rokov

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 83 rokov zomrel známy hudobník