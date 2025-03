Rakúsky minister financií očakáva v roku 2025 pokles ekonomiky

Viedeň 11. marca (TASR) - Rakúsky minister financií Markus Marterbauer očakáva v tomto roku pokles ekonomiky, čo sa prejaví aj na štátnom rozpočte. Zároveň zdôraznil, že nová vláda, ktorú tvoria jeho sociálni demokrati (SPÖ), ľudovci (ÖVP) a liberálna strana NEOS, trvá na programe ozdravovania verejných financií s cieľom vyhnúť sa konaniu vo veci nadmerného deficitu zo strany Európskej komisie (EK). TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Vláda si počká na nové prognózy a bude hľadať riešenia, povedal Marterbauer, pričom poukázal na dôležitosť dialógu s EK. V súvislosti s otvorenou diskusiou o zvýšení výdavkov na obranu v rámci Európskej únie konštatoval, že aj tu je dôležité využiť finančné prostriedky čo najefektívnejšie. Filozofia "nech to stojí, čo to stojí neprichádza do úvahy v žiadnej oblasti, pretože finančných prostriedkov je málo", uzavrel minister.