Rakúsky výrobný sektor zaznamenal v marci výrazný pokles

Viedeň 27. marca (TASR) - Po miernom februárovom raste zaznamenal rakúsky výrobný sektor tento mesiac výrazný pokles. Je to dôsledok rozšírenia nového koronavírusu do Európy, čo viedlo k prudkému poklesu dopytu a odstaveniu veľkej časti výroby. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje spoločnosti IHS Markit.



Index nákupných manažérov UniCredit Bank Austria dosiahol v marci 45,8 bodu, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci zaznamenal 50,2 bodu. To znamená, že aktivita v sektore v marci klesla, zatiaľ čo vo februári dosiahla ešte mierny rast. Rast od poklesu totiž oddeľuje hranica 50 bodov.



Podindex produkcie zaznamenal najvýraznejší pokles od mája 2009 a tempo poklesu nových objednávok bolo ešte výraznejšie, než v prípade produkcie. Navyše, aj podindex zamestnanosti klesol najvýraznejším tempom za viac než 10 rokov.



Súčasná situácia súvisiaca s rozšírením nového koronavírusu zasiahla aj náladu v rakúskom podnikateľskom sektore, ktorá klesla na najnižšiu úroveň od júla 2012.