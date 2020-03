Rast aktivity v americkom sektore služieb sa nečakane zrýchlil

Washington 4. marca (TASR) - Tempo rastu aktivity v americkom sektore služieb, ktorý sa rozhodujúcou mierou podieľa na celkovom výkone ekonomiky, sa vo februári nečakane zrýchlilo. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu renomovaného Inštitútu riadenia zásob (Institute for Supply Management, ISM).



ISM uviedol, že jeho index nákupných manažérov (PMI) zo sektora služieb v USA vo februári vzrástol na 57,3 z 55,5 bodu v januári. Index je tak najvyšší od februára 2019, keď dosiahol 58,5 bodu. Vzdialil sa od zlomovej hranice 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles daného odvetvia od jeho rastu.



Februárový výsledok ekonómov prekvapil. Očakávali totiž, že index klesne na 54,9 bodu.



Pod nečakaný rast PMI zo sektora služieb sa podpísalo strmé zvýšenie čiastkového indexu nových objednávok vo februári na 63,1 z 56,2 bodu v januári. To je jeho najvyššia úroveň od júna 2018.



Aj čiastkový index zamestnanosti sa vo februári zvýšil, a to na 55,6 z 53,1 bodu, čo naznačuje rýchlejšie tempo rastu pracovných miest v sektore služieb.



ISM však zároveň informoval, že kombinovaný index pre sektor služieb aj výroby sa vo februári znížil na 57,8 zo 60,9 bodu mesiac predtým.



Dôvodom bolo spomalenie aktivity vo výrobe. Príslušný index pre výrobný sektor vo februári padol na hraničných 50,1 bodu z 50,9 bodu v januári.



Správa zo sektora služieb prišla deň po tom, ako centrálna banka Fed znížila svoju referenčnú jednodňovú úrokovú sadzbu o polovicu percentuálneho bodu na cieľové rozpätie 1,00 % až 1,25 %. Je to prvé núdzové zníženie úroku od krízového roku 2008. Predseda Fedu Jerome Powell v tejto súvislosti povedal, že „koronavírus predstavuje riziká pre ekonomiku.“