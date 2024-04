Rast aktivity v americkom súkromnom sektore sa v apríli spomalil

Washington 23. apríla (TASR) - Rast aktivity v súkromnom sektore v USA sa v apríli 2024 spomalil a dosiahol najmenšie tempo za štyri mesiace. Ukázali to v utorok predbežné výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Podľa predbežných údajov kombinovaný index nákupných manažérov zo súkromného sektora v USA sa v apríli 2024 znížil na 50,9 bodu z 52,1 bodu v predchádzajúcom mesiaci.



Hodnota indexu sa udržala nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu, ale je najnižšia od decembra. To signalizuje len mierny rast súkromného sektora v najväčšej svetovej ekonomike.



Prieskum ďalej ukázal, že PMI dominantného sektora služieb sa v apríli znížil na 50,9 z 51,7 bodu v marci. To je najnižšia hodnota za posledných päť mesiacov a výrazne pod očakávaniami ekonómov, ktorí odhadovali, že stúpne na 52 bodov.



A zároveň PMI výrobného sektora klesol tento mesiac na 49,9 z marcových 51,9 bodu. Prepadol sa tak pod hranicu 50 bodov, zatiaľ čo analytici predpovedali jeho nárast na 52 bodov.



Z prieskumu ďalej vyplýva, že prílev nových objednávok sa v apríli prvýkrát za šesť mesiacov znížil. A zamestnanosť klesla, prvýkrát od júna 2020, pre oslabenie dopytu v dôsledku zvýšených úrokových sadzieb a inflačných tlakov. Konkrétne, čiastkový index zamestnanosti sa znížil o 3,2 bodu na 48 bodov.



Pokiaľ ide o ceny, vstupné náklady aj výstupné poplatky rástli pomalšie, ale celkovo zostali vysoké.



"Ekonomická aktivita v USA stratila na začiatku 2. štvrťroka dynamiku," uviedol vo vyhlásení Chris Williamson, hlavný ekonóm spoločnosti S&P Global Market Intelligence.



Pokles miery zamestnanosti podľa neho naznačuje, že spoločnosti považujú súčasnú kapacitu za dostatočnú na zvládnutie dopytu.