Londýn 23. septembra (TASR) - Rast britského súkromného sektora sa v septembri spomalil v dôsledku opatrení na zabránenie šíreniu nového koronavírusu. Ukázali to v stredu predbežné výsledky prieskumu spoločností IHS Markit a Chartered Institute of Procurement & Supply.



Kombinovaný index nákupných manažérov (PMI) z britského súkromného sektora v septembri klesol na 55,7 bodu z 59,1 bodu v auguste.



Ekonómovia pritom očakávali, že sa septembrový PMI zníži menej, na 56,3 bodu. Hodnota indexu sa však udržala nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



K horšiemu výsledku prispela slabšia aktivita oboch kľúčových sektorov - služieb aj výroby.



Presnejšie, PMI dominantného sektora služieb klesol v septembri na 55,1 z 58,8 bodu v auguste a zaostal za odhadom ekonómov, ktorí očakávali, že dosiahne 56 bodov.



Aj PMI výrobného sektora sa tento mesiac znížil, a to na 54,3 z 55,2 bodu v predchádzajúcom mesiaci, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že klesne na 54,1 bodu.



Podľa Chrisa Williamsona, hlavného ekonóma IHS Markit, septembrové výsledky prieskumu naznačujú, že britská ekonomika rýchlo stráca dynamiku, keďže vláda ukončuje programy na jej podporu.



To vyvoláva obavy z vývoja na trhu práce, keď sa budúci mesiac skončí aj podpora zameraná na udržanie pracovných miest, tzv. kurzarbeit. A zároveň Británia opäť sprísňuje epidemiologické nariadenia, čo by mohlo ešte viac oslabiť hospodársky rast v zimných mesiacoch.



Ekonóm spoločnosti Capital Economics Thomas Pugh predpovedá, že nové obmedzenia spôsobia stagnáciu ekonomiky vo 4. štvrťroku.