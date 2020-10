Rast britskej ekonomiky sa v auguste spomalil

Londýn 9. októbra (TASR) - Tempo rastu britskej ekonomiky sa v auguste spomalilo.



Hrubý domáci produkt (HDP) v auguste medzimesačne stúpol o 2,1 % po náraste o 6,4 % v júli, uviedol britský štatistický úrad ONS. Ekonómovia počítali so zvýšením o 4,6 %. To bola už štvrtá mesačná expanzia HDP po rekordnom páde o 19,5 % v apríli.



Augustový HDP bol o 21,7 % vyšší v porovnaní s minimom z apríla. V porovnaní s februárom však bol stále o 9,2 % nižší.



Za tri mesiace od júna do augusta si britská ekonomika polepšila o 8 %.



Sektor služieb v auguste stúpol o 2,4 % po +5,9 % v júli. Rast priemyselnej produkcie sa spomalil na 0,3 % z 5,2 %, pričom tempo expanzie výroby kleslo na 0,7 % zo 6,9 %. Stavebná produkcia sa zvýšila o 3 % po +17,2 %.



Separátna správa ONS ukázala, že obchodný deficit sa v auguste prehĺbil na 9,01 miliardy GBP (9,90 miliardy eur) zo 7,86 miliardy GBP v júli. Export totiž vzrástol len o 0,4 %, pričom import sa zvýšil o 3,7 %.



(1 EUR = 0,91035 GBP)