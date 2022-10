Hospodárstvo: Rast čínskej ekonomiky sa v 3. štvrťroku zrýchlil

Peking 24. októbra (TASR) - Čínska ekonomika rástla v 3. štvrťroku o niečo rýchlejšie, ako analytici očakávali. Ale dlhotrvajúci prepad na trhu s nehnuteľnosťami, prísna politika nulovej tolerancie ochorenia COVID-19 a riziko globálnej recesie spochybňujú snahu Pekingu dosiahnuť silné oživenie v budúcom roku. TASR o tom informuje na základe správ AFP, DPA a Reuters.



Vďaka vládnym opatreniam na oživenie aktivity vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) druhej najväčšej svetovej ekonomiky za tri mesiace do konca septembra medziročne o 3,9 %. Ukázali to v pondelok oficiálne údaje. To bol lepší výsledok ako nárast HDP o 3,4 %, ktorý predpovedali analytici a tiež oveľa väčšie tempo ako zvýšenie HDP o 0,4 % v predchádzajúcom 2. štvrťroku.



Aj v medzikvartálnom porovnaní stúpol HDP Číny v období júl-september o 3,9 % po revidovanom poklese o 2,7 % v predchádzajúcich troch mesiacoch.



Peking minulý týždeň odložil zverejnenie údajov o vývoji ekonomiky v 3. štvrťroku, spolu s množstvom ďalších ekonomických ukazovateľov počas zjazdu komunistickej strany. Očakávalo sa totiž, že niektoré výsledky budú najslabšie od roku 2020, keďže hospodárstvo brzdia obmedzenia spojené s ochorením COVID-19 a realitná kríza.



Ekonomiku Číny podporil v 3. kvartáli výrobný sektor. Separátne údaje ukázali, že priemyselná produkcia v septembri vzrástla o 6,3 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom a prekonala odhady trhu na úrovni o 4,5 %.



Napriek oživeniu hospodárskeho rastu čelí Čína výzvam na viacerých frontoch doma aj v zahraničí od obmedzení spojených s ochorením COVID-19 a problémov v sektore nehnuteľností po vonkajší tlak spojený s vojnou na Ukrajine a spomaľovanie globálnej ekonomiky v dôsledku zvyšovania úrokových sadzieb na ochladenie inflácie.



Prieskum agentúry Reuters predpovedá, že hospodársky rast Číny sa v roku 2022 spomalí na 3,2 %, čo je hlboko pod oficiálnym cieľom 5,5 % a bude to jeden z najhorších výkonov za takmer polstoročie.