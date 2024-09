Rast exportu Číny sa v auguste opäť spomalil, odhadujú analytici

Peking 9. septembra (TASR) - Export Číny pokračoval v spomaľovaní tempa rastu aj v auguste, predpokladajú ekonómovia, podľa ktorých čínsky vývoz rástol najslabším tempom za štyri mesiace. Dôvodom je slabnúci globálny dopyt a zvyšujúce sa obchodné bariéry zo strany zahraničia, čo ohrozuje jeden z mála súčasných svetlých bodov čínskej ekonomiky, druhej najväčšej na svete. Informovala o tom agentúra Reuters.



Čína zverejní oficiálne údaje o vývoji zahraničného obchodu v utorok (10. 9.) a 34 analytikov oslovených agentúrou Reuters odhaduje, že Peking oznámi rast vývozu iba o 6,5 %. Ak sa ich prognóza potvrdí, bude to ďalšie spomalenie rastu exportu, keďže v júli sa export zvýšil o 7 % po 8,6-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Prípadný 6,5-percentný rast by bol zároveň najslabší od apríla, v ktorom vývoz z Číny vzrástol iba o 1,5 %.



Rast dovozu očakávajú ekonómovia na úrovni 2 %. Aj v tomto prípade tak počítajú so spomalením tempa rastu, a to výrazným, keďže v júli sa dovoz Číny zvýšil o 7,2 %. Podpísala sa pod to nízka porovnávacia základňa, ako aj výrazné zvýšenie dovozu čipov pred očakávanými obmedzeniami zo strany USA.



Predpokladaný vývoj dovozu a vývozu by mal viesť za august k obchodnému prebytku Číny na úrovni 82,05 miliardy USD (73,90 miliardy eur), predpokladajú ekonómovia. Na porovnanie, v júli dosiahol obchodný prebytok Číny 84,65 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1103 USD)