Rast indickej ekonomiky sa v 1. kvartáli spomalil

Bombaj 29. mája (TASR) – Tempo rastu indickej ekonomiky sa na začiatku roka spomalilo a bolo najnižšie za minimálne dve desaťročia, vyplýva zo správy vlády. Tá tiež varovala, že vývoj v aktuálnom kvartáli bude ešte horší. Dôvodom sú následky pandémie nového koronavírusu a reštrikcií prijatých na jej zastavenie.



Tretia najväčšia ázijská ekonomika počas troch mesiacov od januára do marca medzikvartálne expandovala o 3,1 %, keď na konci tohto obdobia ju spomalil prvý týždeň mesiace trvajúceho uzavretia. To znamená, že až ďalší kvartál bude odrážať strmý pád, keďže výroba, služby a spotreba sa do veľkej miery zastavili.



Tempo medziročného rastu kleslo v 1. kvartáli na 11-ročné minimum 4,2 %. To bolo najmenej od globálnej finančnej krízy v roku 2008.