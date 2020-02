Rast inflácie v Británii sa v januári zrýchlil

Londýn 19. februára (TASR) - Tempo rastu inflácie v Británii sa v januári zrýchlilo, prvýkrát za šesť mesiacov. A to viac, ako ekonómovia očakávali. Prispeli k tomu najmä vyššie ceny energií a leteniek. Ukázali to v stredu údaje štatistického úradu ONS.



Podľa štatistík index spotrebiteľských cien (CPI) v Spojenom kráľovstve vzrástol v januári medziročne o 1,8 % po decembrovom zvýšení o 1,3 %. Ekonómovia pritom očakávali, že sa jeho rast zrýchli na 1,6 %.



Inflácia sa tak udržala pod cieľovou 2-percentnou úrovňou centrálnej banky (Bank of England, BoE). Napriek tomu banka považuje tento výsledok za potvrdenie oprávnenosti svojho opatrného prístupu k zmene úrokových sadzieb.



Dôvodom zrýchlenia januárovej inflácie boli vyššie ceny leteniek, ktoré v úvode roka klesli menej ako vlani, a tiež drahšie energie.



„Nárast inflácie je do značnej miery dôsledkom vyšších cien palív a miernejšieho poklesu cien leteniek ako pred rokom. Okrem toho sa ceny plynu a elektriny v januári 2020 nezmenili, ale minulý rok sa znížili v dôsledku cenového stropu pre energie, ktorý vlani zaviedla vláda,“ povedal Mike Hardie z ONS.



Energetický regulačný úrad Ofgem zaviedol totiž od 1. januára 2019 prvý strop pre účty za energiu, podľa ktorého priemerná domácnosť nemala zaplatiť za energie viac ako 1137 libier ročne (1370,13 eura). Ofgem si za to vyslúžil ostrú kritiku a už v apríli tento strop zvýšil na 1254 GBP. A každých šesť mesiacov ho reviduje.



Štatistiky ďalej ukázali, že ceny komunikačných produktov a služieb sa v prvom mesiaci roka zvýšili o 4,2 %, zatiaľ čo palivá a mazivá zdraželi o 4,7 %.



ONS zároveň pripomenul, že aj vlani, v januári 2019, bola miera inflácie na úrovni 1,8 %.



Inflácia sa pohybuje okolo 2-percentného cieľa BoE už rok a od augusta 2019 sa drží pod touto úrovňou, čo viedlo k špekuláciám, že BoE môže tento rok znížiť úrokové sadzby.



Banka však na svojom poslednom zasadnutí 30. januára ponechala úrokové sadzby na úrovni 0,75 %.



(1 EUR = 0,82985 GBP)