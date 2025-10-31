< sekcia Ekonomika
Rast inflácie v eurozóne sa v októbri spomalil na 2,1 %
Autor TASR
Luxemburg 31. októbra (TASR) - Medziročný rast inflácie v eurozóne sa v októbri 2025 spomalil na 2,1 % z 2,2 % v septembri. Priblížil sa tak tesne k cieľu Európskej centrálnej banky, ktorým je inflácia na úrovni 2 %. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov, ktoré v piatok zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.
Eurostat uviedol, že v októbri kleslo medziročné tempo rastu cien potravín, alkoholu a tabaku (na 2,5 % z 3 % v predchádzajúcom mesiaci) a tiež neenergetických priemyselných tovarov (na 0,6 % z 0,8 %). A zároveň sa viac znížili náklady na energie (-1 % oproti -0,4 %). Naopak, rast cien v službách sa zrýchlil, už druhý mesiac po sebe, a to na 3,4 % z 3,2 % v septembri a dosiahol najväčšie tempo od apríla.
Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny energií, potravín, alkoholu a tabaku, zostala v októbri stabilná na septembrovej úrovni 2,4 %.
V medzimesačnom porovnaní sa index spotrebiteľských cien v eurozóne zvýšil v októbri o 0,2 %.
Spomedzi členských krajín EÚ najvyššiu mieru inflácie by podľa rýchleho odhadu malo mať Estónsko, na úrovni 4,5 % a najmenšiu Cyprus, a to 0,3 %.
