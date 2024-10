Londýn 16. októbra (TASR) - Rast inflácie v Spojenom kráľovstve sa v septembri spomalil viac, ako sa očakávalo a dosiahol najmenšie tempo za tri roky. Ukázali to v stredu oficiálne údaje štatistického úradu ONS. To podporuje špekulácie, že centrálna banka Bank of England (BoE) obnoví znižovanie úrokových sadzieb na budúci mesiac. TASR o tom informuje na základe správy agentúr Reuters a AFP.



Podľa údajov OSN index spotrebiteľských cien (CPI) klesol v septembri 2024 na 1,7 % z 2,2 % v auguste. To je jeho najnižšia hodnota od apríla 2021 a pod cieľom BoE, ktorým je inflácia na úrovni 2 %. Analytici pritom očakávali, že sa rast spotrebiteľských cien v septembri spomalí menej, na 1,9 %.



Najväčší negatívny príspevok k medziročnej miere inflácie mala v septembri doprava (-2,2 %), najmä zníženie cien leteniek a palív. Na druhej strane ich vplyv čiastočne kompenzoval rast cien potravín a nealkoholických nápojov o 1,9 %.



Medziročná jadrová inflácia, bez nestálych cien potravín a energií, sa v Spojenom kráľovstve v septembri 2024 znížila na 3,2 % z 3,6 %, čo je jej najnižšia hodnota od septembra 2021. Výsledok zaostal za odhadmi analytikov, ktorí predpovedali, že dosiahne 3,4 %.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v septembri takmer nezmenili.