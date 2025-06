Paríž/Madrid 13. júna (TASR) - Rast inflácie vo Francúzsku aj v Španielsku sa v máji spomalil. Ukázali to v piatok spresnené štatistické údaje z oboch krajín. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa francúzskeho štatistického úradu INSEE sa medziročná miera inflácie v druhej najväčšej ekonomike eurozóny v máji 2025 znížila na 0,7 % z 0,8 % v apríli a marci. Ide o najnižšiu hodnotu od februára 2021, ktorá sa zhoduje s rýchlym odhadom.



Prispeli k tomu spomalenie rastu cien služieb (na 2,1 % z 2,4 % v apríli) a prudší pokles cien energií (-8 % oproti -7,8 %). Ceny potravín rástli o niečo rýchlejšie (1,3 % oproti 1,2 %), zatiaľ čo ceny priemyselných tovarov klesli (-0,2 %).



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny vo Francúzsku v máji znížili, prvýkrát od novembra minulého roka, a to o 0,1 %.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa vo Francúzsku v máji zvýšil medziročne o 0,6 % po náraste o 0,9 % v apríli, čo bolo jeho najmenšie tempo od decembra 2020. Medzimesačne HCPI klesol o 0,2 %.



V Španielsku bola májová inflácia revidovaná mierne nahor na 2 % z 1,9 % pri predbežnom odhade. Tempo jej rastu sa však spomalilo, už tretí mesiac po sebe, z aprílových 2,2 % a bolo najnižšie za sedem mesiacov.



Hlavný tlak na spotrebiteľské ceny malo zrýchlenie cien potravín a nealkoholických nápojov (na 2,5 % z 2 % v apríli). A naopak, k poklesu májovej inflácie najviac prispeli rekreácia a kultúra, kde sa rast cien spomalil na 0,5 % a nižšie ceny elektriny.



Medzimesačne sa ceny tovarov a služieb v Španielsku v máji zvýšili o 0,1 %. To je tiež revízia smerom nahor, keďže podľa predbežného odhadu mali stagnovať.



Medziročná miera jadrovej inflácie, bez nestálych cien energií a potravín, sa v Španielsku v máji znížila na 2,2 %, namiesto na 2,1 % pri predbežnom odhade, z aprílových 2,4 %.