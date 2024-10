Rast maďarského HDP bude v 3. štvrťroku takmer nulový

Budapešť 17. októbra (TASR) - Rast maďarského hrubého domáceho produktu (HDP) bude v 3. štvrťroku "veľmi blízko nule", výrazne pod očakávaniami trhu. Uviedol to vo štvrtok minister hospodárstva Márton Nagy. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Premiér Viktor Orbán, ktorý je pri moci od roku 2010, sa snaží oživiť maďarskú ekonomiku po minuloročnom poklese a náraste inflácie na viac ako 25 % v 1. štvrťroku 2023, čo bola najvyššia úroveň v Európskej únii.



Ekonómovia, ktorých oslovila agentúra Reuters, predpovedali Maďarsku v 3. štvrťroku medziročný rast HDP o 1,3 %.



"Náš vnútorný rast je bezpečný," povedal Nagy na podnikovej konferencii. "Ale vonkajší rast nezávisí od nás."



"V maďarskej ekonomike, kde podiel exportu predstavuje 80 % HDP a vystavenie nemeckej ekonomike je také silné, je to ťažká otázka," vyhlásil minister.



Nagy zopakoval svoj názor, že Maďarsko prekonalo inflačnú krízu, pričom najnovšie údaje boli nižšie než očakávania. Septembrová miera inflácie prvýkrát od roku 2021 klesla na 3-percentnú cieľovú úroveň maďarskej centrálnej banky.



"Inflácia nie je problém. Aktuálne údaje neustále zaostávajú za očakávaniami. Je to výsledok pretrvávajúcich obáv z inflácie. Zdá sa, že aj centrálna banka uviazla v obavách z inflácie," povedal.



Nagyove vyjadrenia sa však zdajú byť v rozpore s hodnotením centrálnej banky, ktorá vzhľadom na riziká na finančných trhoch použila opatrný tón v súvislosti s ďalším znižovaním svojej referenčnej sadzby na úrovni 6,5 %, čo je najviac v celej Európskej únii.



Zástupca guvernéra centrálnej banky Barnabás Virag naznačil pravdepodobnú prestávku v znižovaní úrokových sadzieb na budúci týždeň pre eskaláciu konfliktu na Blízkom východe a zvýšenie úrokov v USA. Tento výhľad sadzieb posunul maďarskú menu forint na 18-mesačné minimá.