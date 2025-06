Rast španielskej ekonomiky sa v 1. štvrťroku spomalil

Madrid 25. júna (TASR) - Španielska ekonomika pokračovala v 1. štvrťroku 2025 v raste, ale o niečo pomalším tempom ako v predchádzajúcich troch mesiacoch. Ukázali to v stredu spresnené údaje španielskeho štatistického úradu INE, ktoré potvrdili predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Hrubý domáci produkt (HDP) Španielska sa v prvých troch mesiacoch 2025 zvýšil 0,6 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom, keď medzikvartálne vzrástol o 0,7 %.



Domáci dopyt prispel k rastu štvrtej najväčšej ekonomiky eurozóny 0,5 percentuálneho bodu, zatiaľ čo zahraničný dopyt pridal 0,1 bodu. Na strane výdavkov sa spotreba domácností zvýšila o 0,6 % a tvorba hrubého fixného kapitálu o 0,9 %. Export stúpol o 1,7 % a dovoz vzrástol o 1,6 %, zatiaľ čo spotreba vlády sa znížila o 0,4 %.



Produkcia priemyslu v sledovanom období stúpla o 1 %, z toho výroba sa zvýšila o 0,8 %. Služby zaznamenali rast o 0,2 % a stavebníctvo o 0,4 %.



V medziročnom porovnaní sa HDP Španielska v 1. štvrťroku 2025 zvýšil o 2,8 %. To sa zhoduje s predbežným odhadom, ale je to spomalenie po náraste ekonomiky o 3,3 % vo 4. štvrťroku 2024.



Domáci dopyt prispel k tomuto rastu 3,2 percentuálneho bodu, zatiaľ čo externý sektor mal negatívny vplyv -0,4 bodu, čo odráža slabšiu výkonnosť obchodu.