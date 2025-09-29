< sekcia Ekonomika
Rast španielskych maloobchodných tržieb sa v auguste spomalil
Autor TASR
Madrid 29. septembra (TASR) - Tempo rastu španielskych maloobchodných tržieb sa v auguste spomalilo. Hlavným dôvodom bol slabší obrat predajcov potravín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Maloobchodné tržby v auguste po úprave o sezónne a kalendárne vplyvy medziročne stúpli o 4,5 % po júlovom zvýšení o 4,7 %, uviedol španielsky štatistický úrad INE.
Na neupravenej báze maloobchodné tržby vzrástli o 3 % po +4,3 % v predchádzajúcom mesiaci.
V medzimesačnom porovnaní sa maloobchodné tržby v auguste zvýšili o 0,4 %, čím vykompenzovali júlový pokles o 0,4 %.
Tržby predajcov potravín v auguste stúpli o 0,1 % a predajcov nepotravinových tovarov o 0,8 %.
