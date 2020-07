Ratingová agentúra S&P zhoršila odhad vývoja britskej ekonomiky

Londýn 1. júla (TASR) – Ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) zhoršila výhľad vývoja britskej ekonomiky v tomto roku, pričom najnovšie počíta s poklesom o viac než 8 %. Navyše varovala, že budúci rok môže byť pre Britániu mimoriadne zlý, ak sa jej nepodarí uzatvoriť s Európskou úniou dohodu o pobrexitových vzťahoch.



Bola to práve Británia, pri ktorej S&P prvýkrát znížila pôvodne trojáčkovej krajine rating až o dva stupne. Urobila tak krátko po výsledkoch referenda z júna 2016, keď Briti tesnou väčšinou odhlasovali odchod krajiny z Európskej únie. Vtedy S&P odobrala Británii špičkový trojáčkový rating a znížila ho o dva stupne na AA.



Teraz agentúra informovala, že v tomto roku očakáva pokles britského hospodárstva až o 8,1 %. Koncom apríla počítala s poklesom o 6,5 %.



Čo sa týka prechodného obdobia už nepredpokladá, že sa ho podarí predĺžiť. Očakáva, že Londýn a Brusel uzatvoria dohodu o voľnom obchode s platnosťou od roku 2021, aj keď je tu stále zvýšené riziko, že rozhovory budú neúspešné. V tejto súvislosti S&P dodala, že ak by v jeseni prišla druhá a väčšia vlna pandémie nového koronavírusu a následne by sa Británia v oblasti obchodu musela riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie, potom by pre Londýn nastali obzvlášť ťažké časy.