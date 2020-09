Riziko odchodu Británie z EÚ bez obchodnej dohody sa zvýšilo

Brusel/Londýn 4. septembra (TASR) – Pravdepodobnosť, že Británia sa s Európskou úniou na budúcich obchodných vzťahoch do konca roka nedohodne, sa v poslednom období prudko zvýšila, keď rokovania ohrozilo trvanie Londýna na tom, že štátna pomoc je výhradnou záležitosťou Britov. Uviedla to agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na vyjadrenia diplomatov a vyjednávačov.



Británia oficiálne vystúpila z EÚ 31. januára po tom, ako o tom rozhodla väčšina Britov v referende, ktoré sa konalo v júni 2016. Od februára tohto roka začalo plynúť takzvané prechodné obdobie, ktoré sa končí 31. decembra, a počas ktorého by sa obe strany mali dohodnúť na budúcich vzťahoch. V obchodných otázkach sa však Londýn a Brusel stále nevedia zhodnúť a čoraz viac diplomatov a analytikov v Británii aj EÚ sa obáva, že Londýn odíde z EÚ bez dohody. To by znamenalo ešte väčšie problémy pre európske ekonomiky, ktoré medzičasom zasiahla pandémia nového koronavírusu.



„Pravdepodobnosť, že k dohode príde, je tak 50-percentná," povedal jeden z diplomatov z EÚ. Zdroje z britskej vlády vidia pravdepodobnosť dohody iba na 30 % až 40 %.



„Britská strana neurobila v rokovaniach prakticky žiadny posun. Ak sa tento prístup veľmi rýchlo nezmení, nebudeme mať čas na uzatvorenie dohody v stanovenom termíne," dodal zdroj z EÚ.



Potvrdil tak slová hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera. Ten v stredu uviedol, že Británia sa už musí začať zaoberať kľúčovými požiadavkami Európskej únie, pretože nezostáva veľa času. Ku kľúčovým požiadavkám Bruselu patria rybolov, riešenie sporov a rovnaké podmienky pre firmy, teda poskytovanie štátnej pomoci podnikom.



Odchod Británie z EÚ bez obchodnej dohody bude ťažkou ranou pre finančné trhy, keďže v stávke je vzájomný obchod v hodnote zhruba jeden bilión dolárov. Bezproblémové pokračovanie vzájomného obchodu potrebujú viaceré sektory, od automobilového cez farmaceutický až po potravinársky.



Podľa jedného z britských zdrojov však rozhovory spomaľuje Brusel. Európska únia by podľa Londýna mala pochopiť, že jej požiadavky v oblasti štátnej pomoci a rybolovu nie sú v súlade s tým, že Británia je nezávislá krajina.



V tejto súvislosti predseda Európskej rady Charles Michel pre novinárov uviedol, že Británia by mala konečne dať jasne najavo, čo vlastne chce. „Nie je možné európsky klub opustiť, zároveň si však ponechať všetky výhody," povedal. Či k dohode dôjde, nie je podľa neho isté. Dúfa, že sa tak stane, ako však dodal, EÚ nebude trvať na dohode za každú cenu.