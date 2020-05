Roberto Azevedo prepúšťa post šéfa WTO

Ženeva 14. mája (TASR) - Šéf Svetovej obchodnej organizácie (WTO) Roberto Azevedo predčasne odíde zo svojho postu. Azevedo vo štvrtok v Ženeve oznámil zástupcom členských štátov, že po siedmich rokoch na čele WTO dá 31. augusta svoj post k dispozícii. Jeho druhé funkčné obdobie malo trvať o rok dlhšie. Azevedo svoje rozhodnutie vysvetlil rodinnými dôvodmi.



"Som presvedčený, že toto rozhodnutie je v najlepšom záujme WTO," povedal. Dodal, že nemá v úmysle ísť do politiky.



WTO sa nachádza v hlbokej kríze. USA už dlhší čas blokujú vymenovanie nových expertov do jedného z kľúčových orgánov WTO, do odvolacieho senátu.



Odvolací orgán, ktorý sa niekedy nazýva najvyšší súd svetového obchodu, sa zvyčajne skladá zo siedmich sudcov. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa však už vyše dvoch rokov blokuje vymenovanie nových sudcov do senátu. A tak, keď 10. decembra dvom z troch zostávajúcich sudcov vypršal mandát, odvolací senát sa stal nefunkčným, keďže nemá kvórum potrebné na prerokovanie prípadov.



USA požadujú rozsiahlu reformu WTO, nepredložili však žiadne konkrétne požiadavky a zatiaľ nepristúpili na žiaden z kompromisných návrhov väčšiny zo 164 členských štátov.