Rokovania medzi EÚ a Britániou sa skončili bez dosiahnutia pokroku

Brusel 2. júla (TASR) - Bez pokroku sa vo štvrtok skončilo v Bruseli "zintenzívnené" kolo rozhovorov o obchode po brexite. Obe strany pritom uviedli, že sa im nepodarilo preklenúť pretrvávajúce veľké rozdiely v názoroch na mnohé kľúčové otázky, ale zaviazali sa, že budú pokračovať v rokovaniach na budúci týždeň v Londýne.



Stretnutie v Bruseli bolo prvé "osobné" stretnutie od vypuknutia pandémie nového koronavírusu, čo vyvolávalo veľkú nádej, že sa podarí dosiahnuť pokrok.



"Naším cieľom bolo dostať úspešne a rýchlo rokovania na trajektóriu smerom k dosiahnutiu dohody," uviedol hlavný vyjednávač Európskej únie (EÚ) Michel Barnier vo svojom vyhlásení. "Po štyroch dňoch diskusií však pretrvávajú vážne rozdiely," skonštatoval. Ale s nádejou dodal: "Stále veríme, že dohoda je možná a v záujme všetkých."



Diskusie sa skončili už vo štvrtok o deň skôr, ako sa plánovalo, pretože schôdza medzi hlavnými vyjednávačmi, pôvodne naplánovaná na piatok (3.7.), bola z programu rokovaní vyradená.



Britský vyjednávač David Frost podobne ako Barnier vyhlásil, že medzi Londýnom a EÚ pretrvávajú "významné rozdiely". Ale aj on dodal, že jeho tím je stále odhodlaný usilovne pracovať na tom, aby sa včas podarilo nájsť zhodu v otázke princípov, na ktorých bude založená dohoda.



Rozhovory tento týždeň a aj nasledujúci sa konajú v menšom formáte ako predchádzajúce kolá rokovaní v nádeji, že osobnejšie stretnutie môže priniesť prielom.



Barnier a Frost prejavili ochotu neprerušiť diskusie a koordinovali zverejnenie svojich vyhlásení. Žiadna strana pritom nenaplánovala stretnutia s médiami.



Británia vystúpila z Únie 31. januára, pričom do konca tohto roka platí prechodné obdobie, počas ktorého má stále prístup na jednotný európsky trh a zostáva aj v colnej únii. Medzitým by obe strany mali dosiahnuť dohodu o obchode. Bez nej sa budú od nového roka riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO), čo znamená zavedenie ciel, kvót a ďalších prekážok vrátane byrokracie.



Londýn tvrdo tlačí na to, aby sa ešte v lete dosiahla dohoda o hlavných obrysoch obchodnej zmluvy, čo by firmám poskytlo jasnejší obraz o budúcich vzťahoch ešte pred koncom roka.



EÚ je pod menším časovým tlakom, potrebuje dohodu do októbra, aby do konca roka stihla prejsť ratifikačným procesom.