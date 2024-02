Ruská ekonomika sa v roku 2023 zvýšila o 3,6 %

Moskva 7. februára (TASR) - Ruská ekonomika vlani vzrástla o 3,6 %. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil v stredu štatistický úrad krajiny. K rastu prispelo najmä zvýšenie vojenských výdavkov v dôsledku ofenzívy na Ukrajine, dlhodobé hospodárske problémy však pretrvávajú. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



V roku 2022 sa hrubý domáci produkt (HDP) Ruska znížil o 1,2 %, keď ekonomika pocítila dôsledky západných sankcií uvalených na Moskvu po tom, ako vyslala vojská na Ukrajinu. Výsledok za rok 2023 ukazuje, že ekonomika do veľkej miery zvládla sankcie a našla spôsoby, ako ich obísť, nájdením nových obchodných partnerov a prostredníctvom štátnych intervencií. Aj napriek výraznému zvýšeniu federálnych výdavkov zostal deficit verejných financií na úrovni 1,9 % HDP, uviedlo ruské ministerstvo financií.



Napriek relatívne pozitívnej situácii čelí ruská ekonomika mnohým dlhodobým výzvam, ktorých vplyv je v súčasnosti ťažké odhadnúť. Nárast domáceho dopytu je do veľkej miery výsledkom zvýšenia vojenských objednávok a táto závislosť sa v roku 2024 ešte zvýši, keďže vláda plánuje 70-percentný nárast výdavkov na obranu. Tie budú tvoriť až 30 % výdavkov federálneho rozpočtu alebo 6 % HDP. Oživenie hospodárstva sprevádza aj návrat inflácie, ktorá v roku 2023 vzrástla na 7,4 %.