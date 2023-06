Ruská ekonomika v roku 2023 opäť klesne, tvrdí Scope Ratings

Moskva/Berlín 20. júna (TASR) - Ruská ekonomika v roku 2023 opäť klesne, aj keď nie tak výrazne ako minulý rok. Uviedla to v utorok vo svojej predpovedi európska ratingová agentúra Scope Ratings. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa prognózy Scope Ratings by sa mal hrubý domáci produkt (HDP) Ruska tento rok znížiť o 0,8 %. Ruský štatistický úrad vo februári oznámil, že vlani klesla ekonomika krajiny o 2,1 %.



Odhad Scope Ratings je pesimistickejší ako najnovšia predpoveď Medzinárodného menového fondu (HDP), ktorý očakáva rast ruskej ekonomiky o 0,7 %. Aj ako prognóza ruskej vlády, ktorá počíta so zvýšením HDP v tomto roku o 1,2 %. Prezident Vladimir Putin minulý týždeň dokonca povedal, že ruská ekonomika by mohla tento rok vzrásť až o 2 %.



V roku 2024 ruský HDP stúpne o 0,9 %, čo odráža väčšiu ako očakávanú odolnosť ekonomiky voči dôsledkom vojny na Ukrajine, uviedla agentúra Scope Ratings vo svojej správe.



Podľa jej analytikov masívne štátne výdavky významne prispievajú k podpore krátkodobého rastu ruskej ekonomiky, ale zároveň vedú k prehlbovaniu rozpočtových deficitov. A nižšie globálne ceny energií redukujú príjmy Moskvy z vývozu ropy a plynu v kontexte západného cenového stropu na ruskú ropu a odklonu Európskej únie od ruského zemného plynu, čo prispieva tiež k nárastu ruského deficitu.



Scope Ratings predpovedá Rusku rozpočtový deficit vo výške 3,8 % HDP v roku 2023, zatiaľ čo oficiálna prognóza počíta so schodkom na úrovni 2 % HDP a 2,8 % HDP v nasledujúcom roku.



Pretrvávajúca vysoká inflácia zostáva brzdou hospodárskeho rastu Ruska. Scope Ratings očakáva v roku 2023 priemernú infláciu okolo 6 %.



"Základné cenové tlaky sú zosilnené nedostatkom pracovnej sily. Ten je výsledkom mobilizácie mužov v produktívnom veku pre vojnu na Ukrajine a zrýchlenej emigrácie, ktorá v roku 2022 dosiahla približne 1,3 milióna ľudí," uvádza sa v správe Scope Ratings.



Militarizácia ekonomiky sťažuje tiež riešenie už existujúcich štrukturálnych výziev, ktoré vojna ešte zhoršila, vrátane slabých investícií, nízkeho rastu produktivity a nepriaznivých demografických trendov, čo podľa Scope Ratings obmedzuje rastový potenciál ruskej ekonomiky.



Scope Ratings rokuje s Európskou centrálnou bankou, chce sa stať jednou z jej uznávaných agentúr, čím by sa pripojila k Standard& Poor's, Moody's, Fitch a DBRS.