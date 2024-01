Ruský parlament skúma plán na zabavenie majetku disidentov

Moskva 22. januára (TASR) - Ruský parlament začal v pondelok posudzovať návrh zákona, ktorý by dal štátu právomoc zabaviť majetok ľudí odsúdených za hanobenie ozbrojených síl. Alebo za to, že verejne vyzývali na činy, ktoré podkopávajú bezpečnosť štátu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Tento krok vyvolal porovnanie s prenasledovaním "nepriateľov štátu" v 30. rokoch minulého storočia za éry sovietskeho diktátora Josifa Stalina. Mohol by ovplyvniť tisíce Rusov, ktorí sa vyslovili proti invázii Moskvy na Ukrajinu.



Kritika toho, čo Moskva nazýva "špeciálna vojenská operácia" na Ukrajine, je už v Rusku zločinom, a to od jej začiatku vo februári 2022. Ale cieľom nového zákona je tresty ešte sprísniť.



Štát by mohol zabaviť majetok Rusov, ktorí odišli z krajiny a kritizovali vojnu, ale naďalej dostávajú príjmy z prenájmu svojich domov alebo bytov v Rusku.



Predseda dolnej komory parlamentu Štátnej dumy Vjačeslav Volodin, blízky spojenec prezidenta Vladimira Putina, nazval nový zákon "zákonom ničomníkov".



"Každý, kto sa pokúsi zničiť Rusko, zradí ho, musí byť zodpovedajúcim spôsobom zverejnený a splatiť krajine škody vo forme svojho majetku," povedal cez víkend pri oznamovaní predloženia návrhu zákona.