Asociácia správcovských spoločností vyzýva k zvažovaniu reštrikcií

Bratislava 15. apríla (TASR) – Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) vyzýva vládu, aby zodpovedne zvažovala mieru reštriktívnych opatrení, rovnako volá aj po ďalších krokoch.



SASS uviedla, že pozorne sleduje súčasnú situáciu v spoločnosti spojenú s pandémiou nového koronavírusu, pričom jej členovia prijímajú mnohé opatrenia, ktorých primárnym cieľom je zastupovanie záujmov klientov.



"Špeciálne v období klesajúcej výkonnosti ekonomiky a z toho plynúcich klesajúcich príjmov obyvateľstva je úloha ochrany investícií a úspor našich klientov nesmierne dôležitá," vyhlásila SASS. Klientmi sú v drvivej väčšine bežní slovenskí občania, ktorí podľa SASS akýkoľvek pokles hodnoty svojich investícií a úspor vnímajú zvlášť citlivo.



Asociácia preto vyzýva vládu k viacerým krokom, najmä aby zodpovedne zvažovala mieru reštriktívnych opatrení s cieľom dosiahnutia vyváženého prístupu k zdravotným a ekonomickým aspektom krízy. Okrem toho by mala stanoviť jasný cieľ, kedy a ako chce zmierňovať reštriktívne opatrenia tlmiace ekonomiku a obmedzujúce slobodu pohybu obyvateľov.



Potrebné je tiež finančne podporiť firmy, ktoré boli v dôsledku vládou prijatých obmedzení negatívne zasiahnuté, a to aj v oblasti pokrytia platieb nájomného.



"Sme si istí, že vláda si naliehavosť situácie uvedomuje, a preto pevne veríme, že pri svojej činnosti bude brať vážne do úvahy aj nami akcentované názory," doplnila SASS, ktorá je profesionálnym združením subjektov pôsobiacich na slovenskom trhu kolektívneho investovania.



Členmi SASS sú všetky významné slovenské správcovské spoločnosti, ako aj zahraničné investičné spoločnosti ponúkajúce svoje služby na slovenskom trhu. Členovia asociácie riadia investície vo výške takmer 9 miliárd eur vo viac ako 650 fondoch a ich služby využíva viac ako jeden milión fyzických a právnických osôb.