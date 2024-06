Schodok zahraničného obchodu Rakúska v roku 2023 prudko klesol

Viedeň 25. júna (TASR) - Schodok zahraničného obchodu Rakúska vlani prudko klesol najmä vďaka nižším cenám energií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA, ktorá v utorok zverejnila aktuálne údaje rakúskeho štatistického úradu.



Hodnota dovozu vo výške 202,78 miliardy eur bola o 5,8 % nižšia ako v roku 2022, zatiaľ čo vývoz tovaru vzrástol o 3,1 % na 200,76 miliardy eur. Deficit obchodnej bilancie tak v minulom roku dosiahol 2,02 miliardy eur v porovnaní so sumou 20,59 miliardy eur v roku 2022. Hodnota dovozu bola v roku 2022 o viac ako 20 miliárd vyššia ako hodnota vývozu, a to najmä v dôsledku drastického nárastu cien energií, uviedol generálny riaditeľ štatistického úradu Tobias Thomas. K nárastu na strane vývozu podľa neho prispeli najmä stroje a motorové vozidlá, ako aj chemické výrobky.



S výnimkou rokov 2002 a 2007 mal zahraničný obchod Rakúska od vstupu do Európskej únie (EÚ) v roku 1995 každý rok záporné saldo obchodnej bilancie, zatiaľ čo hodnota objemu zahraničného obchodu neustále rástla, čo platilo pre dovoz aj vývoz. Najväčšie prepady nastali v roku 2009 v dôsledku globálnej finančnej krízy a v roku 2020, keď ekonomiku ochromila pandémia nového koronavírusu.