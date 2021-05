Šéf Deutsche Telekom T. Höttges požaduje jednotnejšiu Európu

Berlín 16. mája (TASR) - Šéf nemeckého telekomunikačného koncernu Deutsche Telekom Timotheus Höttges požaduje jednotnejšiu Európu, ktorá inak nebude mať v konkurencii s USA a Čínou šancu.



"Predpoklad, že sa EÚ s 27 krajinami a kakofóniou hlasov môže merať s Amerikou a Čínou, je naivný," uviedol Höttges v rozhovore pre Welt am Sonntag. "Len zjednotená Európa, ktorá je jednotná v ekonomicko-politických otázkach, otázkach týkajúcich sa kartelového práva a regulácie, má šancu opätovne nájsť svoj význam v tomto bipolárnom konflikte medzi Čínou a Amerikou."



Čína podľa neho praktikuje štátny kapitalizmus a USA podporujú a protežujú svoje firmy. "My v Európe však ešte stále trváme na princípe zo 70. a 80. rokov a vrhneme každú firmu do globálnej konkurencie, a ak sa v nej nepresadí, znamená to jednoducho, že nebola dobrá. Avšak to už nefunguje," uviedol Höttges.



Sociálna trhová ekonomika vyžaduje podporu malých strategických inovatívnych firiem, "ktoré sa môžu rozvíjať pod istou ochranou, kým sa predajú alebo kapitalizujú".