Šéfka eurokomisie varuje pred eskaláciou obchodných sporov s USA

Davos 21. januára (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok varovala pred ekonomickým konfliktom s novou americkou administratívou pod vedením Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Bloomberg.



Trump počas predvolebnej kampane spomenul plány na zavedenie nových ciel vo výške 10 % až 20 % na dovoz z Európskej únie (EÚ), pričom dúfa, že clá na dovoz podporia domáci priemysel.



Von der Leyenová v prejave na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose nespomenula priamo Trumpa, ale zdôraznila hlboké väzby medzi ekonomikami na oboch stranách Atlantiku.



"Žiadne iné ekonomiky na svete nie sú tak integrované ako my," povedala. "Európske spoločnosti zamestnávajú v USA 3,5 milióna Američanov a ďalší milión amerických pracovných miest závisí priamo od obchodu s Európou."



"V stávke je veľa pre obe strany," vyhlásila. Pripomenula, že obchod medzi EÚ a USA má hodnotu 1,5 bilióna eur, čo predstavuje 30 % svetového obchodu.



Americké lietadlá a lieky sa vyrábajú z materiálov a nástrojov dovážaných z EÚ, ktorá zase dováža veľa digitálnych služieb aj skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA. Pre EÚ tak bude prioritou prepojenie s novou administratívou. "Našou prioritou bude angažovať sa, diskutovať o spoločných záujmoch a byť pripraveným rokovať," povedala.



Šéfka Komisie v Davose uviedla, že svet by mal spolupracovať na vývoji umelej inteligencie (AI) napriek súčasnému globálnemu prostrediu "tvrdej konkurencie". Všetky kontinenty by sa mali chopiť príležitostí AI a riadiť jej riziká. V prípade výziev, aké predstavuje AI, by štáty nemali súperiť medzi sebou, keďže hrajú o čas. Zdôraznila, že EÚ je pripravená spojiť sily v tejto otázke so svojimi dlhodobými spojencami, ako aj s akoukoľvek inou krajinou, s ktorou "má spoločné záujmy".



Pokiaľ ide o Čínu, je potrebné hľadať konštruktívne riešenia pretrvávajúcich problémov v obchode, ktoré budú výhodné pre obe strany. Podotkla, že "je v dlhodobom záujme Číny zodpovednejšie riadiť svoje ekonomické nerovnováhy", pričom poukázala na nadmernú výrobnú kapacitu ázijskej krajiny a s ňou spojené "narušenie trhu". EÚ je nútená reagovať zavedením defenzívnych obchodných opatrení, ako sú clá. Dodala, že Brusel by sa mal snažiť prehĺbiť svoj vzťah s Čínou a rozšíriť svoje obchodné a investičné väzby, ale v rámci "vyváženejšieho vzťahu v duchu spravodlivosti a reciprocity".



Predsedníčka EK zároveň skonštatovala, že EÚ podstatne znížila svoju závislosť od ruských fosílnych palív - až o 75 % a v rekordnom čase. Zdôraznila však, že je dôležité, aby sa blok zaviazal k pokroku v oblasti čistej energie. To zahŕňa nové technológie spolu s potrebou zlepšiť elektrické siete aj infraštruktúru skladovania na podporu týchto inovácií.