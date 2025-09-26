Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Situácia na nemeckom trhu práce sa naďalej zlepšuje

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Barometer trhu práce nemeckého Inštitútu pre výskum trhu práce a zamestnanosti (IAB) vzrástol v septembri už po šiesty raz za sebou a v porovnaní s augustom si polepšil o 0,2 bodu na 100,7 bodu.

Autor TASR
Norimberg 26. septembra (TASR) - Situácia na nemeckom trhu práce sa naďalej zlepšuje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Barometer trhu práce nemeckého Inštitútu pre výskum trhu práce a zamestnanosti (IAB) vzrástol v septembri už po šiesty raz za sebou a v porovnaní s augustom si polepšil o 0,2 bodu na 100,7 bodu. Tento predstihový indikátor je považovaný za dôležitý signál, ako sa bude v najbližších mesiacoch vyvíjať nezamestnanosť aj zamestnanosť.

Spolkový úrad práce zverejní septembrové štatistiky v utorok (30. 9.). Šéfka úradu Andrea Nahlesová prognózovala, že situácia na trhu práce sa výrazne zlepší až v druhej polovici budúceho roka.

Index očakávaní týkajúci sa vývoja nezamestnanosti sa v súlade s tým výrazne zlepšil, keď stúpol o 0,4 bodu na 100,7 bodu a dostal sa na najvyššiu úroveň za viac ako 3 roky.

„Úrady práce vidia, pokiaľ ide o nezamestnanosť, svetlo na konci tunela,“ komentoval výsledky šéf výskumného oddelenia IAB pre prognózy a makroekonomické analýzy Enzo Weber.

Menej dynamicky sa však vyvíjala zložka zamestnanosti. Príslušný index mierne klesol, konkrétne sa znížil o 0,1 bodu a na 100,6 bodu. Indikátor sa tak síce naďalej pohybuje v pozitívnej oblasti, signalizuje však stagnáciu.

„Potenciál pracovnej sily zatiaľ nevzrástol. To znamená, že nezamestnanosť môže klesnúť, ale to nestačí na silný rast zamestnanosti,“ vysvetlil Weber.
