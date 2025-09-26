< sekcia Ekonomika
Situácia na nemeckom trhu práce sa naďalej zlepšuje
Barometer trhu práce nemeckého Inštitútu pre výskum trhu práce a zamestnanosti (IAB) vzrástol v septembri už po šiesty raz za sebou a v porovnaní s augustom si polepšil o 0,2 bodu na 100,7 bodu.
Autor TASR
Norimberg 26. septembra (TASR) - Situácia na nemeckom trhu práce sa naďalej zlepšuje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Barometer trhu práce nemeckého Inštitútu pre výskum trhu práce a zamestnanosti (IAB) vzrástol v septembri už po šiesty raz za sebou a v porovnaní s augustom si polepšil o 0,2 bodu na 100,7 bodu. Tento predstihový indikátor je považovaný za dôležitý signál, ako sa bude v najbližších mesiacoch vyvíjať nezamestnanosť aj zamestnanosť.
Spolkový úrad práce zverejní septembrové štatistiky v utorok (30. 9.). Šéfka úradu Andrea Nahlesová prognózovala, že situácia na trhu práce sa výrazne zlepší až v druhej polovici budúceho roka.
Index očakávaní týkajúci sa vývoja nezamestnanosti sa v súlade s tým výrazne zlepšil, keď stúpol o 0,4 bodu na 100,7 bodu a dostal sa na najvyššiu úroveň za viac ako 3 roky.
„Úrady práce vidia, pokiaľ ide o nezamestnanosť, svetlo na konci tunela,“ komentoval výsledky šéf výskumného oddelenia IAB pre prognózy a makroekonomické analýzy Enzo Weber.
Menej dynamicky sa však vyvíjala zložka zamestnanosti. Príslušný index mierne klesol, konkrétne sa znížil o 0,1 bodu a na 100,6 bodu. Indikátor sa tak síce naďalej pohybuje v pozitívnej oblasti, signalizuje však stagnáciu.
„Potenciál pracovnej sily zatiaľ nevzrástol. To znamená, že nezamestnanosť môže klesnúť, ale to nestačí na silný rast zamestnanosti,“ vysvetlil Weber.
Barometer trhu práce nemeckého Inštitútu pre výskum trhu práce a zamestnanosti (IAB) vzrástol v septembri už po šiesty raz za sebou a v porovnaní s augustom si polepšil o 0,2 bodu na 100,7 bodu. Tento predstihový indikátor je považovaný za dôležitý signál, ako sa bude v najbližších mesiacoch vyvíjať nezamestnanosť aj zamestnanosť.
Spolkový úrad práce zverejní septembrové štatistiky v utorok (30. 9.). Šéfka úradu Andrea Nahlesová prognózovala, že situácia na trhu práce sa výrazne zlepší až v druhej polovici budúceho roka.
Index očakávaní týkajúci sa vývoja nezamestnanosti sa v súlade s tým výrazne zlepšil, keď stúpol o 0,4 bodu na 100,7 bodu a dostal sa na najvyššiu úroveň za viac ako 3 roky.
„Úrady práce vidia, pokiaľ ide o nezamestnanosť, svetlo na konci tunela,“ komentoval výsledky šéf výskumného oddelenia IAB pre prognózy a makroekonomické analýzy Enzo Weber.
Menej dynamicky sa však vyvíjala zložka zamestnanosti. Príslušný index mierne klesol, konkrétne sa znížil o 0,1 bodu a na 100,6 bodu. Indikátor sa tak síce naďalej pohybuje v pozitívnej oblasti, signalizuje však stagnáciu.
„Potenciál pracovnej sily zatiaľ nevzrástol. To znamená, že nezamestnanosť môže klesnúť, ale to nestačí na silný rast zamestnanosti,“ vysvetlil Weber.