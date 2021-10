Na Expo Dubaj 2020 môže verejnosť navštíviť už aj slovenský pavilón

Bratislava/Dubaj 4. októbra (TASR) – Slovenský pavilón na svetovej výstave Expo Dubaj je od nedele (3. 10.) plne funkčný a od pondelka je otvorený pre verejnosť. Informovala o tom mediálna zástupkyňa slovenskej expozície Lucia Mozolová. Ako prví navštívili pavilón minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) a minister životného prostredia SR Ján Budaj (OĽANO) so svojou delegáciou a s veľvyslancom Slovenska v Spojených arabských emirátoch Michalom Kováčom.



„Slovenský pavilón sme sprístupnili už v nedeľu 3. októbra. Ministerstvo hospodárstva spoločne s agentúrou SARIO pripravili na základe individuálnych požiadaviek jednotlivých účastníkov podnikateľskej misie niekoľkodňový odborný program, vytvorili priestor pre množstvo stretnutí v slovenskom pavilóne a networking v rámci návštevy iných pavilónov,” uviedla generálna komisárka expozície SR na Expo Dubaj 2020 Miroslava Valovičová.



Svetová výstava Expo Dubai 2020, ktorá otvorila brány pre návštevníkov 1. októbra, je až do 9. októbra zameraná na tému Klíma a biodiverzita. Organizátori pripravili program zameraný na témy udržateľného rozvoja, ochrany biodiverzity či obnovy rovnováhy na Zemi. V slovenskom pavilóne, ktorý otvorili s miernym oneskorením zapríčineným arabskými dodávateľmi prác, uvidia návštevníci okrem iného napríklad 3D model čistenia oceánov - Ôsmy svetadiel, koncept vodíkového superšportu či vodíkový autobus.



Svetová výstava Expo Dubaj 2020 trvá až do konca marca 2022 a návštevníkom sa predstavia vystavovatelia zo 192 krajín.