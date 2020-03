S&P očakáva v tomto roku globálnu recesiu

New York 17. marca (TASR) - S&P Global prognózuje globálnu recesiu v tomto roku. Dôvodom je vážny ekonomický šok spôsobený pandémiou nového koronavírusu.



"Keďže pandémia koronavírusu eskaluje a rast sa prudko spomaľuje v situácii volatilných trhov a rastúceho úverového stresu, teraz predpovedáme globálnu recesiu v tomto roku, keď HDP vzrastie len o 1 % až 1,5 %," povedal hlavný ekonóm S&P Paul Gruenwald.



Čínsku ekonomiku zasiahla nákaza podstatne tvrdšie, než sa prognózovalo, aj keď sa už začala predbežná stabilizácia, uviedla S&P. Agentúra očakáva tvrdé dôsledky v Európe aj USA, keďže prísne opatrenia na zabránenie šírenia nákazy, ako je obmedzenie sociálnych kontaktov a cestovné zákazy, spôsobia kolaps dopytu. Preto sa v 2. kvartáli počíta výrazným znížením ekonomickej aktivity. Zotavenie by sa malo začať ešte v tomto roku, dodala S&P.



Agentúra predpovedá, že čínska ekonomika tento rok vzrastie len o 2,7 % až 3,2 %. V 2. štvrťroku by mala stagnovať, pričom oživenie by sa malo začať v druhej polovici roka.



Ekonomika eurozóny v 1. kvartáli klesne a kontrakcia sa v 2. štvrťroku ešte výrazne prehĺbi, predpovedá S&P. Potom by sa malo začať mierne zotavovanie. Agentúra očakáva v tomto roku pokles hrubého domáceho produktu (HDP) eurozóny o 0,5 % až 1 %.



V Spojených štátoch S&P očakáva v 1. kvartáli len mierny pokles vďaka dobrému štartu do nového roka. V 2. štvrťroku by sa však ekonomika mohla medziročne prepadnúť až o 6 %, než sa potom v 2. polroku začne oživovanie.